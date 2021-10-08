Самарские следователи подозревают трех полицейских в инсценировке преступлений

В роли «актеров» выступали те, кого им удалось «уговорить» при помощи угроз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое сотрудников полиции на транспорте из Ульяновской области стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, стражи порядка для завышения показателей инсценировали преступления. В роли «актеров» выступали те, кого им удалось «уговорить». В качестве «весомых аргументов», как предполагается на данный момент, использовались угрозы и насилие.

- Они заставляли человека, скажем, нарвать листья дикорастущей конопли, положить ее в пакетик, а потом проводили «личный досмотр», «изымали» ее и составляли протоколы за незаконное приобретение наркотика без цели сбыта, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

На данный момент известно о двух эпизодах, в которых фигурируют 3 сотрудника Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте. Уголовное дело в отношении них расследует Самарский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте