Секс, наркотики, воровство: самарец пополнил свой запас судимостей связью с девятиклассницей

Уголовное дело возбудили 30 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего парня. Его подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней. Девочке-подростку всего 15 лет, она учится в 9 классе.

Предположительно, этой зимой молодой человек пригласил ее к себе в гости и соблазнил. По предварительным данным, все произошло по взаимному согласию, но эта версия сейчас проверяется.

- Наш подозреваемый уже имеет судимости по статьям «Кража» и «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – 30 сентября в отношении него возбудили еще одно уголовное дело - за половое сношение с ребенком, который не достиг 16 лет.

Расследование ведут в Промышленном районе Самары. Признает ли молодой человек вину, пока не известно. Но если его вина будет доказана, то парня могут отправить за решетку.