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Общество8 октября 2021 16:12

Самарцы могут пожаловаться на отопление в квартирах по телефону «горячей линии» или в социальных сетях

Чиновники отслеживают обращения горожан и решают проблему
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Самарцы могут задать свой вопрос по телефону или в соцсетях

Самарцы могут задать свой вопрос по телефону или в соцсетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре почти все многоквартирные дома и социальные объекты подключены к отоплению, однако у горожан возникает много вопросов, связанных с подачей тепла. Отраслевой департамент при администрации Самары отслеживает обращения и держит на контроле до полного решения проблем.

- Все обращения жителей по телефонам «горячей линии» администраций внутригородских районов и отраслевого департамента отрабатываются в плотном взаимодействии управляющих компаний, теплоснабжающих организаций, ТСЖ, ЖСК и ТСН. Кроме того, ведется работа в социальных сетях, - рассказали в администрации города.

Жители Самары могут задать волнующие их вопросы или поделиться мнением, обратившись в официальные группы в соцсетях либо позвонив по телефону районных администраций. Адреса берутся на контроль до полного исполнения поставленных задач.