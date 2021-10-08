Самарцы могут пожаловаться на отопление в квартирах по телефону «горячей линии» или в социальных сетях

Самарцы могут задать свой вопрос по телефону или в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре почти все многоквартирные дома и социальные объекты подключены к отоплению, однако у горожан возникает много вопросов, связанных с подачей тепла. Отраслевой департамент при администрации Самары отслеживает обращения и держит на контроле до полного решения проблем.

- Все обращения жителей по телефонам «горячей линии» администраций внутригородских районов и отраслевого департамента отрабатываются в плотном взаимодействии управляющих компаний, теплоснабжающих организаций, ТСЖ, ЖСК и ТСН. Кроме того, ведется работа в социальных сетях, - рассказали в администрации города.

Жители Самары могут задать волнующие их вопросы или поделиться мнением, обратившись в официальные группы в соцсетях либо позвонив по телефону районных администраций. Адреса берутся на контроль до полного исполнения поставленных задач.