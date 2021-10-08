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Общество8 октября 2021 16:34

Директор самарской школы стал призером конкурса «Директор года России - 2021»

В финале он и еще 4 директора поборются за звание лучшего директора страны
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Директор самарской школы стал призёром престижного конкурса

Директор самарской школы стал призёром престижного конкурса

Директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин стал призером конкурса «Директор года России-2021».

В финал конкурса вышли 5 человек, одним из которых стал Владимир Михайлович. Завершающий этап состоит из двух частей «Педагогический совет» и «Пресс-конференция», в котором призерам предстоит подготовить и провести педсовет с коллективом подмосковной школы, а затем ответить на вопрос интервьюеров.

Испытания Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России-2021» проходят с 6 по 8 октября в Московской области. Победитель станет известен на торжественной церемонии закрытия конкурса вечером 8 октября. Приз лучшему директору года вручат в Государственном кремлевском дворце 10 октября.