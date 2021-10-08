В Самаре ограничения на улице Агибалова продлили до 11 октября 2021 года

На Агибалова продолжаются работы по перевооружению теплотрассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в очередной раз переносят сроки открытия улицы Агибалова. Там, с 12 августа 2021 года ведутся работы по перекладке трубопровода.

- Ограничение движения по улице Агибалова от Красноармейской до Рабочей продляется до 23:55 11 октября 2021 года, - сообщили в администрации Самары.

На время перекрытия в Самаре изменили схемы движения общественного транспорта. Так, троллейбусы № 4, 12, 15, 17 и 20 ходят только до остановки «Губернский рынок». Троллейбусы № 6 и 16 в направлении площади Революции курсируют по улицам Агибалова, Ульяновской, Самарской и Некрасовской. Также скорректировали маршруты следования автобусов №№ 1, 4, 5д, 13, 22, 50, 67, 99, 168, 172, 205, 266 и 295.