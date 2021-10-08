В Самаре с 8 по 10 октября 2021 будут усиленно ловить пьяных водителей

В выходные в Самаре пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 8 по 10 октября 2021 года инспекторы ДПС проведут масштабные рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение аварий с тяжкими последствиями.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, особое внимание полицейских будет уделено водителям, которые сели за руль в нетрезвом виде.

- В предстоящие выходные дни плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена. В рейде примут участие руководители ГАИ Самарской области, - сообщили в пресс-службе самарской полиции.