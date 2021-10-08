Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 17:43

В Самаре с 8 по 10 октября 2021 будут усиленно ловить пьяных водителей

Инспекторы ГУ МВД по Самарской области проведут рейдовые мероприятия в регионе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В выходные в Самаре пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД

В выходные в Самаре пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 8 по 10 октября 2021 года инспекторы ДПС проведут масштабные рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение аварий с тяжкими последствиями.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, особое внимание полицейских будет уделено водителям, которые сели за руль в нетрезвом виде.

- В предстоящие выходные дни плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена. В рейде примут участие руководители ГАИ Самарской области, - сообщили в пресс-службе самарской полиции.