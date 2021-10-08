В Самаре в парке Дружбы установили деревянную танцующую пару

В Самаре появился новый арт-объект. Фото: Сергей Ключников

В парке Дружбы в Самаре появился новый арт-объект под названием «Танцульки». Автор деревянных скульптур в Самаре Сергей Ключников выполнил новых обитателей парка из старого тополя, который когда-то рос здесь же.

Художник Сергей Ключников является автором всех работ из дерева, которые расположены в парках и скверах Самары. В основном он работает в антивандальной технике, когда в скульптурах нет мелких деталей, которые можно случайно обломить.

Арт-объект «Танцульки» отличается от других множеством деталей, например, сидящий рядом кот, птичка и крынка на заборе. Автор надеется, что самарцы не станут залезать и портить скульптуру. Так старый тополь может пробыть в парке еще некоторое время.