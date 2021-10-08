Трое самарцев организовали ОПГ по распространению наркотиков в Самаре и Санкт-Петербурге

Наркобизнес "прикрыли" еще в прошлом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области в октябре прошлого года пресекли преступную деятельность трех жителей Самары, которые в составе организованной группы распространяли наркотики на территории областного центра и Санкт-Петербурга. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, и материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в апреле 2020 года трое мужчин решили заняться производством и сбытом наркотических средств. Для организации тайников был привлечен еще один мужчина из Самары, а также неустановленное лицо, которое занималось «закладками» в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что для каждого в преступной группе была отведена своя роль. Двое мужчин занимались производством наркотических средств, другой участник группы осуществлял непосредственную реализацию наркотиков через онлайн-магазин. Двое занимались осуществлением «закладок».

- При обыске в нарколаборатории в Красноярском районе было изъято более 500 грамм наркотиков, а также оборудование для производства и фасовки. Свыше 20 килограмм прекурсоров наркотических средств, а также мобильные телефоны и ноутбук, позволившие установить масштабы преступной деятельности злоумышленников, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Помимо производства и распространения наркотиков выяснилось, что ОПГ путем совершения теневых финансовых операций легализовали более 1 миллиона рублей.

В настоящее время уголовные дела по трем статьям УК РФ были направлены в суд для рассмотрения.