В Самарской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя КАМАЗа

Остановить водителя смогли только после выстрела из табельного. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области сотрудники ДПС остановили пьяного водителя на КАМАЗе, который создавал угрозу другим участникам движения, при помощи табельного оружия. ЧП произошло недалеко от села Марьевка в Пестравском районе. Мужчина грубо нарушал ПДД, а на требование остановиться не реагировал.

- Водитель допускал опасные маневры на грузовом автомобиле, на требование остановиться не реагировал и пытался скрыться. Полицейскими было применено табельное оружие с целью остановки опасного транспорта, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Водителем оказался 36-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Как выяснилось, ранее он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за нахождение за рулем в нетрезвом виде. Несколько дней назад на него было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.