С общественностью в Самаре обсудили, как избежать локдауна

В Самаре обсудили, как не допустить локдауна

В Самарской области прошло совещание с участием чиновников и общественности. На нем обсуждали меры, которые должны не допустить введение локдауна. В обсуждении участвовали представители тех организаций, введение ограничений в которых сейчас обсуждают. Это руководители фитнес центров, рестораторы. Ситуация по коронавирусу сейчас действительно очень тяжелая, и одни врачи цже не справятся. При этом вирус становится все более заразным, поражает сразу целые семьи или коллективы.

- Врачи работают круглосуточно, их силы не беспредельны, они и так работают зачастую сверх человеческих возможностей. Мы должны взвешенно обсудить текущую ситуацию и возможные варианты ее развития, понять, что надо нам вместе сделать, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня на грани своих возможностей работают больницы, предприятия, которые производят кислород.

- Это смертельная болезнь. Вакцинация дает нам шанс не умереть. Среди тех, кто заболел после вакцинации, всего 1,7%. В стационарах лежат не привитые от коронавируса люди, - рассказала главный инфекционист региона Елена Стребкова.

Сегодня в регионе ещё осталось привить около миллиона человек. А темпы вакцинации серьезно упали. Меньше 60% вакцинированы в сфере услуг. Министр здравоохранения региона Армен Бенян отметил, что если такая ситуация останется, то придется вводить ряд ограничений. Бизнес- сообщество приняли активное участие в обсуждении. Представители торговой сети рассказали, что сейчас удалось вакцинировать уже более 70% сотрудников. И в итоге заболеваемость очень низкая. А представители ТЦ предложили открыть фуд-корты, но только для вакцинированных. Свои предложения высказали рестораторы. Они опасаются, что введение QR кодов скажется на посещаемости, и предложил увеличивать заполняемость залов до 70% при условии прохода вакцинированных. А вот руководители фитнес центров попросили хотя бы дать отсрочку, ведь даже если посетители решат привиться узнав о необходимости кода, они получат его только через 21 день.

Представители предприятий напротив отметили, что сейчас здесь привились уже достаточно много народа, и им наоборот кажется, что для вакцинированных должны быть преимущества. Более того, здесь предложили увеличить обязательный порог вакцинации на предприятиях до 80%.

- «Все предложения, которые сегодня прозвучали, мы самым внимательным образом проанализируем и будем последовательно действовать и принимать те решения, которые хоть на йоту, хоть на 1 % вносят свой вклад в защиту жизни и здоровья людей. Спасибо, что мы действуем сообща, - подчеркнул губернатор. Окончательные решения будут приняты в понедельник на штабе.