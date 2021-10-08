В Самарской области от коронавируса начали погибать дети

Коронавирус начал "бить" по детям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 октября 2021 года состоялось расширенное совещание по вопросу противодействия распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области. Региональные власти обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе. Наибольшие опасения у специалистов вызывает рост заболеваемости среди детей.

По данным регионального минздрава, сейчас на амбулаторном лечении находятся 2796 детей. Главный врач детской инфекционной больницы сообщил, что организм маленьких пациентов не выдерживает коварного вируса.

- В этом году в стенах нашей больницы прошли лечение более 400 детей, из них 30% - это тяжелые формы заболевания. К сожалению, мы уже имеем дело с летальными исходами коронавируса у детей, - рассказал главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

Также врачи рассказали, что на прошлой неделе было зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ. У детей 7-14 лет на 50,4%, а в группе от 15 до 18 лет на 147,1%.

Глава регионального Минздрава Армен Бенян призвал самарцев пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и своих детей от коронавируса. Кроме того, родители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, и как можно реже посещать с детьми общественные места.