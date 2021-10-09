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Здоровье9 октября 2021 8:41

В Самарской области новые ограничительные меры из-за COVID-19 начнут действовать с 18 октября 2021 года

В регионе отмечается сложная эпидемиологическая обстановка
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Представители сферы услуг внесли свои предложения по работе заведений Самарской области

Представители сферы услуг внесли свои предложения по работе заведений Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное оперативное совещание на тему сложившейся эпидемиологической обстановки в регионе. Власти приняли решение с 18 октября 2021 года ввести новые коронавирусные ограничения на территории Самарской области.

На совещании был поднят вопрос о работе сферы услуг региона. Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, согласно постановлению главного санитарного врача, более 60% сотрудников сферы услуг должны быть привиты от коронавируса. На сегодняшний день этот показатель не достигнут.

- Если ситуация не изменится, то в ближайшее время мы будем вынуждены принимать решения относительно сферы услуг, - сказал губернатор.

Представители данных организаций предложили властям некоторые решения, которые могут изменить эпидемиологическую обстановку и не нарушать режим работы данных заведений. Так, было предложено сделать в торговых центрах фудкорты covid-free зонами, где могут присутствовать только вакцинированные граждане. Также необходимо проводить показательные рейды сотрудников полиции, которые будут составлять протоколы.

Напомним, с 11 октября 2021 года вход в развлекательные заведения и фитнес-клубы будет осуществляться по QR-кодам. Рестораторы отметили, что данное ограничение существенно отразиться на посещаемости заведений. В связи с этим они предложили увеличить наполняемость залов с 50 до 70%. Также было предложено ввести допуск по QR-кодам в банки и другие организации с большим потоком людей.

Чтобы сбалансировать ситуацию с посещаемостью, министр Армен Бенян предложил разрешить посещение фитнес-центров, бассейнов, театров и кино людям старшего поколения 65+.

Кроме того, рестораторы готовы повысить планку по привитым сотрудникам до 80%. Однако для того, чтобы пройти полный курс вакцинации требуется 21 день. Власти согласились, что замечание по поводу периода вакцинации справедливое, поэтому решение о введении новых правил будет приниматься через неделю, 18 октября 2021 года.