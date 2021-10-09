В Самарской области молодой человек ночью зашел в чужую квартиру и снял со стены телевизор

Сейчас грабитель находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Похвистневского района раскрыли два преступления, совершенных «ночным» грабителем в одном многоквартирном доме в селе Подбельск. Мужчина зашел в открытую квартиру, где жила молодая девушка, и снял со стены телевизор. Потом грабитель вскрыл соседнюю квартиру и забрал оттуда ноутбук и деньги. Присутствие жильцов в этом момент дома не смутило наглого вора.

Как сообщили полицейские, заявительница не закрывала никогда входную дверь своей квартиры. Ночью она услышала, как незнакомец снимает со стены ее телевизор. 24-летняя потерпевшая пыталась кричать и звать на помощь, но никто ее не услышал. Молодой человек забрал телевизор и покинул квартиру. Позже из того же дома поступило сообщение о еще одном ограблении. На тот раз вор вскрыл замок входной двери и украл ноутбук и деньги.

Девушка, которую открыто ограбили, рассказала, что видела ранее этого мужчину. По ее словам, он ранее проживал в данном доме, но потом съехал. Нового адреса и имени грабителя она не знала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность преступника, им оказался 28-летний местный житель, ранее судимый за угрозу убийством и причинение телесных повреждений.

- Подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции. При осмотре квартиры была найдена похищенная техника, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек признал свою вину и рассказал, что после похищения телевизора, он по трубе забрался в квартиру на втором этаже, где было приоткрыто окно. Тем же путем возвращаться с ноутбуком в руках побоялся и выбил ногой входную дверь. Денежные средства в ту же ночь потратил на собственные нужды, а похищенную технику продать не успел.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса «Кража с незаконным проникновением» и «Грабеж». На время следствия мужчина заключен под стражу.