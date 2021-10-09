В Самаре 8 октября 2021 года на овощебазу на Олимпийской нагрянул ОМОН

Видео с места событий прислал очевидец Фото: принтскрин видео.

В пятницу, 8 октября 2021 года, на овощебазе на улице Олимпийской в Самаре был замечен наряд ОМОНа в полном обмундировании и с оружием. Видео с места событий прислал очевидец в редакцию «ГТРК Самара».

По словам свидетелей, правоохранительные органы проводят на рынке рейд по выявлению мигрантов без регистрации. По данному факту ГУ МВД по Самарской области комментариев пока не дает.

Напомним, в эти выходные инспекторы ДПС проводят в Самарской области широкомасштабные рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.