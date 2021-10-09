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Общество9 октября 2021 11:34

Темпы вакцинации от COVID-19 в Самарской области упали в 15 раз

Если в пиковые числа июля вакцинировали по 15 тысяч человек ежедневно, то сейчас это около 1000 человек
Анастасия МЫШКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жители стали вакцинироваться медленнее

Жители стали вакцинироваться медленнее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве Самарской области рассказали о падении темпов вакцинации в регионе в 15 раз. По словам министра Армена Беняна в пиковые дни июля вакцинировали по 14-15 тысяч человек в день по всей области. Сейчас же в сутки прививку делают лишь около тысячи человек.

- Мы такими темпами не сможем обезопасить общество. Нам нужно привить еще около миллиона человек, - отметил министр здравоохранения.

Он также уточнил, что сейчас с подтвержденным коронавирусом по всему региону в больницах находятся около 20 тысяч человек. И врачебный опыт показывает, что вакцинированные жители хоть и заболевают, но переносят болезнь гораздо легче и не умирают.

Коронавирус значительно изменился в последнее время. Во-первых, он стал более заразным. Практически исчезли бессимптомные формы, заболевание развивается лавинообразно. Все периоды болезни протекают быстрее и в большем числе случаев приводят к тяжелым состояниям.

В министерстве отметили, что сегодня в запасе есть более 300 000 доз вакцины от коронавируса, все четыре вида, так что можно выбрать и привиться той, которая больше подходит вам по назначению лечащего врача.