Темпы вакцинации от COVID-19 в Самарской области упали в 15 раз

Жители стали вакцинироваться медленнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве Самарской области рассказали о падении темпов вакцинации в регионе в 15 раз. По словам министра Армена Беняна в пиковые дни июля вакцинировали по 14-15 тысяч человек в день по всей области. Сейчас же в сутки прививку делают лишь около тысячи человек.

- Мы такими темпами не сможем обезопасить общество. Нам нужно привить еще около миллиона человек, - отметил министр здравоохранения.

Он также уточнил, что сейчас с подтвержденным коронавирусом по всему региону в больницах находятся около 20 тысяч человек. И врачебный опыт показывает, что вакцинированные жители хоть и заболевают, но переносят болезнь гораздо легче и не умирают.

Коронавирус значительно изменился в последнее время. Во-первых, он стал более заразным. Практически исчезли бессимптомные формы, заболевание развивается лавинообразно. Все периоды болезни протекают быстрее и в большем числе случаев приводят к тяжелым состояниям.

В министерстве отметили, что сегодня в запасе есть более 300 000 доз вакцины от коронавируса, все четыре вида, так что можно выбрать и привиться той, которая больше подходит вам по назначению лечащего врача.