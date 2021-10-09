Болеют многие, вакцинируются не все Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика по заболеваемости коронавирусом в Самарской области 9 октября 2021 года. За сутки в регионе выявлено 668 больных. Это очень плохой результат: Самарская область в таблице находится на четвертой строчке, сразу после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. У нас больше заболевших, чем в Нижнем Новгороде Башкортостане и Воронежской области.

- Каждый день заболевших все больше. Первого октября было выявлено 615 пациентов с коронавирусом, с этого момента увеличение идет поступательно. При этом темпы вакцинации в регионе ослабли. В сутки прививают около тысячи человек, осталось привить около миллиона жителей области, - отмечают в минздраве.

Также стало известно, что 27 пациентов с коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии новый вирус унес жизни 4094 человек.

По данным минздрава, сейчас лечатся от коронавируса около 20 тыс человек, еще примерно столько же - от ОРВИ и пневмоний, но в отношении них также есть настороженность. В день врачам приходится обследовать более 5000 пациентов с признаками вирусных инфекций. Также врачи отмечают, что сейчас коронавиурс стал более заразным и жестким, болезнь быстро прогрессирует и отправляет жертву на больничную койку. Сейчас занято примерно 7000 коек, это на 1500 больше, чем в пиковые дни 2020 года.