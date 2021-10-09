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Общество9 октября 2021 12:31

Цены на проезд в общественном транспорте могут вырасти в Самаре из-за пандемии

Сейчас перевозчики предоставили в департамент транспорта данные о своих убытках и потерях. Вопросы увеличения тарифа будут обсуждаться
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Перевозчики пожаловались на отсутствие доходов из-за снижения пассажиропотока

Перевозчики пожаловались на отсутствие доходов из-за снижения пассажиропотока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перевозчики в Самаре предоставили в администрацию данные об убытках, которые они понесли во время пандемии коронавируса. В связи с этим, департамент транспорта начал обсуждать вопрос увеличения тарифов на проезд в общественном транспорте.

- В связи с введенными коронавирусными ограничениями снизился пассажиропоток в городском транспорте. В тоже время расходы на содержание транспорта и топливо увеличилось в связи с ростом цен, - пояснили «КП-Самара» в мэрии.

Таким образом, транспортные компании сейчас находятся в сложной экономической ситуации из-за недополучения доходов от перевозок. В администрации Самары сообщили, что за прошлый год из-за снижения пассажиропотока перевозчики получили на 400 миллионов рублей меньше, чем в предыдущий период.