Цены на проезд в общественном транспорте могут вырасти в Самаре из-за пандемии

Перевозчики пожаловались на отсутствие доходов из-за снижения пассажиропотока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перевозчики в Самаре предоставили в администрацию данные об убытках, которые они понесли во время пандемии коронавируса. В связи с этим, департамент транспорта начал обсуждать вопрос увеличения тарифов на проезд в общественном транспорте.

- В связи с введенными коронавирусными ограничениями снизился пассажиропоток в городском транспорте. В тоже время расходы на содержание транспорта и топливо увеличилось в связи с ростом цен, - пояснили «КП-Самара» в мэрии.

Таким образом, транспортные компании сейчас находятся в сложной экономической ситуации из-за недополучения доходов от перевозок. В администрации Самары сообщили, что за прошлый год из-за снижения пассажиропотока перевозчики получили на 400 миллионов рублей меньше, чем в предыдущий период.