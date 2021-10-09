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Общество9 октября 2021 12:58

Появилось шокирующее видео, как парень лег под движущийся троллейбус в Самаре

В социальных сетях обсуждают нашумевшее видео
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Однако самарцы заметили, что данное видео не похоже на правду

Однако самарцы заметили, что данное видео не похоже на правду

Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях появилось шокирующее видео, где молодой человек лег на асфальт прямо перед едущим троллейбусом в Самаре. На кадрах видно, что транспорт проехал прямо над лежащим молодым человеком. Неоднозначное видео быстро разлетелось по социальным сетям и вызвало бурю обсуждения самарцев.

- Сердце чуть не остановилось от просмотра. Куда смотрят родители? – возмущаются горожане.

Однако быстро выяснилось, что переживать за молодого человека не стоит – это всего лишь видеомонтаж. Автор данного ролика Миха Корабль рассказал об этом на своей странице в социальных сетях.

- Конечно, это монтаж. Причем не очень качественный, так как я забыл скорректировать баланс белого, - пишет видеомейкер.

Редакция «КП-Самара» настоятельно просит не повторять данные действия. Это опасно для жизни!

Самарец лег под троллейбус
ОПАСНО! НЕ ПОТОРЯТЬ!