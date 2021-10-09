В Кинель-Черкасском районе Самары отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

В районе ужесточили коронавирусные ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Кинель-Черкасского района Самарской области Сергей Радько после совещания оперативного штаба принял решение об ужесточении коронавирусных мер. По словам главного врача региона, в Кинель-Черкасском районе третья волна коронавируса перешла в четвертую.

В связи с этим, в Кинель-Черкасском муниципальном районе вводятся дополнительные ограничительные меры с 11 октября 2021 года.

- Учебные занятия в Кинель-Черкасском сельскохозяйственном техникуме и Кинель-Черкасском филиале Тольяттинского медицинского колледжа (за исключением выпускных курсов) будут проводиться в дистанционном формате.

- Также на удаленную работу переводятся организации дополнительного образования.

- Вводится запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

- МФЦ будет принимать граждан только по предварительной записи. Кроме того, отменены выездные приемы.