Жителей Самарской области напугало обмеление Волги в октябре 2021 года

У берегов Тольятти обмелела Волга. Фото: Андрей Лямин

Житель Самарской области поделился в одном из городских пабликов Тольятти фотографиями обмелевшей Волги. В комментариях к посту автора заверили, что маловодье является обычным для осеннего периода.

По данным Приволжского УГМС, уровень воды в Волге у Самары значительно не снизился с начала октября 2021 года. Кроме того, данные за этот год находятся на одном уровне с прошлым 2020 годом. А вот в Тольятти действительно наблюдается снижение уровня воды. Так, по данным на 8 октября 2021 года уровень составил 50,5 мБС, в то время как в прошлом году в этот день было зарегистрировано почти 52 мБС.

Специалисты отмечают, что маловодье на реках может быть связано с естественными факторами: изменением климата и снижением уровня осадков. Напомним, в 2021 году лето в Самарской области выдалось аномально-жарким и сухим. Осенью этого года также не было множественных осадков, которые могли бы пополнить водные ресурсы. Вероятно, погодные условия и вызвали обмеление Волги в Самарской области.