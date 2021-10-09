Мама четверых детей из Самарской области победила в конкурсе предпринимателей

Каждая участница рассказывала об уникальности и актуальности своей идеи, представляла финансово-экономические расчеты, планы развития своего проекта

В региональном центре «Мой бизнес» подвели итоги проекта «Мама-предприниматель 2021». Победителем конкурса стала многодетная мама из села Приволжье с проектом «Кофейня на колесах».

- Данный проект реализуется в Самарской области уже четыре года. Он помогает научить основам ведения предпринимательской деятельности, справиться с сомнениями, вдохновить на этот большой шаг – открытие собственного дела, - рассказал о проекте министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этом году в проекте принимали участие 88 мам из разных городов и районов Самарской области. Девушки представили проекты в самых разных сферах деятельности. Победительницей конкурса стала мама четверых детей из Приволжья Анастасия Володченко, которая представила жюри проект мобильной кофейни под названием «Турист» на базе автомобиля ВАЗ. Анастасия получила главный приз от партнера – грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своего бизнеса.