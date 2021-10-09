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Общество9 октября 2021 17:28

В Самаре из-за эпидемии не хватает водителей и кондукторов в общественном транспорте

В связи с дефицитом кадров наблюдается осложнения в работе городского транспорта
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Больше ста водителей и кондукторов сейчас на больничном

Больше ста водителей и кондукторов сейчас на больничном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на большие интервалы в движении общественного транспорта. В департаменте транспорта Самары объяснили причины задержек.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой у перевозчиков наблюдается дефицит кадров. На льготных автобусах «СамараАвтоГаз» в настоящее время более 100 водителей и кондукторов находятся на больничном, - сообщили чиновники.

Представители профильного департамента заверили горожан, что прилагают все усилия, чтобы на маршруты выходило максимальное количество транспорта.