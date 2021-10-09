В Самаре из-за эпидемии не хватает водителей и кондукторов в общественном транспорте

Больше ста водителей и кондукторов сейчас на больничном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на большие интервалы в движении общественного транспорта. В департаменте транспорта Самары объяснили причины задержек.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой у перевозчиков наблюдается дефицит кадров. На льготных автобусах «СамараАвтоГаз» в настоящее время более 100 водителей и кондукторов находятся на больничном, - сообщили чиновники.

Представители профильного департамента заверили горожан, что прилагают все усилия, чтобы на маршруты выходило максимальное количество транспорта.