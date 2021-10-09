Показываем, как сейчас выглядит место в Самаре, где должны построить стелу «Город трудовой доблести»

В настоящее время проводятся работы по заливке фундамента Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре продолжается подготовка к установке 26-метровой стелы «Город трудовой доблести». Монумент должен появиться уже в ноябре на аллее на проспекте Юных Пионеров. Показываем, как 9 октября 2021 года выглядит место строительства.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Самаре 2 июля 2020 года. В честь этого события было принято решение возвести стелу высотой 26,5 метров, которая будет выполнена из стекла и металла.

По замыслу автора проекта, вокруг основного монумента будет установлено 10 информационных пилонов с с памятными датами и основными событиями Великой Отечественной войны. Центральную часть композиции займут изображения самолета Ил-2 и военного парада, который в 1941 году прошел в Куйбышеве.