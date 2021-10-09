Власти посчитали, сколько непривитых от коронавируса граждан 60+ в каждом районе Самарской области

Минздрав показал, сколько непривитых жителей старше 60 лет на сегодняшний день в Самарской области

Министр здравоохранения Армен Бенян обратился к жителям Самарской области и рассказал о текущей ситуации с коронавирусом. Главный вопрос, который на сегодняшний день актуален, вопрос прохождения вакцинации от коронавируса. По словам врачей, именно вакцинация сможет изменить показатели заболеваемости и смертности в сторону улучшения ситуации.

- Больше года в регионе проводится вакцинация. Сейчас планка заданная нам – 80% взрослого населения, а среди лиц старше 60 лет и вовсе более 90%, за исключением тех, у кого есть абсолютные противопоказания к вакцинации, - сказал Армен Бенян в своем видеообращении.

По данным Минздрава на сегодняшний день в Самарской области более 380 тысяч человек старше 60 лет не сделали прививку от коронавируса. Большинство непривитых в Самаре – почти 146 тысяч человек, в Тольятти – более 84 тысяч человек, в Сызрани – 21 тысяча человек.

В Елховском районе Самарской области отмечается наименьшее количество граждан в возрасте старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Там, осталось привить всего 289 человек.

- Самое эффективное оружие от коронавируса остается невостребованным, в то время как количество амбулаторных и стационарных больных планомерно растет, - отметил министр здравоохранения.

Минздрав Самарской области призвал всех жителей региона пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы обезопасить себя и своих родных.