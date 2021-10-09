В Самаре прохожие удивились голому ребенку на пляже на Некрасовском спуске в октябре

Женщина не обращала внимания, что ребенок плещется в воде в октябре месяце Фото: СОЦСЕТИ

9 октября 2021 года жители Самары стали свидетелями необычного явления в это время года – маленький мальчик бегал в одних трусах по пляжу на Некрасовском спуске. Рядом с ребенком была женщина, она загорала на лавочке.

- Ребенок играл в песке и периодически забегал в воду. На вопрос прохожих, о том волнует ли женщину, что мальчик может заболеть, она ответила – «не волнует», - пишет автор публикации в социальных сетях.

Начало октября в действительности выдалось довольно теплым. По прогнозу синоптиков, в выходные 9-10 октября 2021 года температура воздуха поднимется до +14 градусов. В эти дни будет солнечно, осадков не ожидается.