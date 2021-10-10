Житель Жигулевска за год трижды попадался пьяным за рулем

В последний раз пьяницу-рецидивиста полицейские ловили в августе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Жигулевска в свои 18 лет уже трижды попадался пьяным за рулем. В первый раз – в феврале этого года, тогда его привлекли к административной ответственности и отправили под арест на 10 суток. Второй раз – в июле. Паренька судили уже за уголовное преступление, лишили прав на 2 года и приговорили к 200 часам исправительных работ.

Но все это не помогло, потому что в августе сотрудники ГИБДД снова поймали молодого человека пьяным. И опять за рулем.

- Автомобиль ВАЗ-21120 сотрудники ДПС остановили ночью, медосвидетельствование подтвердило, что водитель пьян, а проверка документов – что он лишен прав и уже был судим за аналогичное преступление, - говорят в облМВД.

Недавно паренек выслушал новый приговор: 360 часов обязательных работ и запрет садиться за руль на два с половиной года. Впрочем, сделал ли он выводы из этой ситуации – большой вопрос.