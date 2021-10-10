Водитель «восьмерки» сбил двух мальчиков недалеко от Самары

ДТП произошло на хорошо освещенном пешеходном переходе с четкой «зеброй» Фото: ГУ МВД России по Самарской области

9 октября в поселке Волжский под Самарой водитель «восьмерки» сбил двух детей.

- ДТП произошло вечером, - говорят в ГУ МД России по Самарской области. – По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21083 не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства.

Другими словами, 47-летний мужчина, сидя за рулем, на что-то отвлекся. Под колеса попали два мальчика: одному из них 3 года, второму – 7 лет.

По данным полиции, дети получили травмы, насколько серьезные – не сообщается. Интересно, что ДТП произошло на хорошо освещенном пешеходном переходе с четкой «зеброй».

За прошедшие сутки на дорогах региона произошло 12 ДТП. К счастью, в них никто не погиб, но 16 человек получили ранения.