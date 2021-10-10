Давал надежду на выздоровление: в Самаре умер кардиолог, который решил бороться с ковидом в «красной» зоне

Сергей Михайлович работал врачом-кардиологом в больнице имени Середавина

«Он дал мне надежду на выздоровление», «Он объяснил, что именно со мной происходит», «Я всегда чувствовала его уверенность, спокойствие и доброжелательность». Всё это – отзывы пациентов о кардиологе Сергее Борисове. Ему было 42 года, и сегодня его не стало.

В прошлом году он принял для себя важное решение: ушел работать в так называемую «красную» зону, чтобы спасать пациентов, которые больны коронавирусом. В работе ему помогало чувство юмора – коллеги вспоминают, что он всегда мог тонкой шуткой разрядить любую, даже самую напряженную ситуацию.

- А еще он был отзывчивым человеком, на которого всегда можно положиться, - говорят в больнице имени Середавина.

Редакция «КП-Самара» приносит соболезнования родным и близким Сергея Михайловича.

Прощание с ним состоится 11 октября в 15:00 у церкви святой Елисаветы Феодоровны Преподобномученицы, которая расположена на территории больницы имени Середавина по адресу: Самара, ул. 159г.