Пентаграмма из тел? В Самарской области подростки сделали необычное фото

По словам словам школьников, это фото у кого-то из них со страницы скопировали без разрешения. Фото: Скриншот сайта

«Что творится с детьми? На фото дети выложили своими телами пентаграмму и вызывают сатану? Если родителям плевать, то куда смотрит школа?» - сегодня в одной из групп в соцсетях появился гневный пост, автор которого осуждает подростков за креативное фото.

На снимке – с десяток подростков, которые лежат на земле и своими силуэтами образовывают звезду. Мнения в группе разделились: часть людей возмутилась такой задумкой, другие не увидели в этом ничего предосудительного. Но почти все сошлись во мнении, что если уж и предъявлять к кому-то претензии, то явно не к школе.

- А я не понимаю, в чем дело: мы не пьем, не курим, ничего не ломаем, - возмутилась одна из участниц съемки. - Просто необычное общее фото сделали, что мы нарушили? Вы что – сами детьми не были? Причем здесь сатана вообще?

По словам девушки, она не знакома с женщиной, которая является автором «обличительного» поста - та взяла фото со страничек школьников в соцсетях без разрешения.