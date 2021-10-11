В Самаре в середине октября 2021 года потеплеет до +17 градусов

Октябрь радует самарцев своим теплом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с аномального для октября потепления. Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что к 11-13 октября 2021 года воздух прогреется до +17 градусов.

В понедельник, 11 октября 2021 года, синоптики прогнозируют сухую и преимущественно солнечную погоду в Самарской области. Днем температура воздуха составит +11…+16 градусов тепла, а ночью от 0 до +5.

12 октября 2021 года в Самаре также будет переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +17 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +5.

В среду в Самарской области будет также тепло и сухо. Температура днем будет колебаться в пределах +12…+17 градусов.