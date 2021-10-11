В Самарской области мотоцикл загорелся после ДТП с иномаркой

Стаж вождения мотоциклиста - 21 год. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 10 октября 2021 года, в Ставропольском районе Самарской области на 991 ки трассы М-5, в районе Зеленовки, произошло ДТП с участием мотоциклиста. После столкновения мотоцикл «Сузуки» загорелся, а оба участника аварии получили травмы и были госпитализированы.

По предварительной информации ГУ МВД по Самарской области, 38-летний мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в «Фольцваген Джета», которым управлял 42-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Мотоциклист с травмой головы и переломом бедра, а водитель иномарки с закрытой черепно-мозговой травмой были госпитализированы в больницу.

Очевидцы сообщают, что после столкновения мотоцикл загорелся. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. На участке, где произошло ДТП, образовалась пробка. Автолюбители поделились в социальных сетях фотографиями и видео горевшего мотоцикла.