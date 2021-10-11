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Происшествия11 октября 2021 9:23

В Новокуйбышевске водитель «Рено Логан» избил и ограбил 19-летнего парня

Злоумышленника задержали росгвардейцы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Росгвардейцы нашли грабителя через полчаса после нападения

Росгвардейцы нашли грабителя через полчаса после нападения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске к сотрудникам Росгвардии обратился 19-летний молодой человек, который рассказал, что его оградили возле торгового центра. Потерпевшего избили и забрали телефон.

Молодой человек рассказал сотрудникам вневедомственной охраны, что 10 минут назад к нему подошел неизвестный мужчина и в грубой форме начал требовать деньги. Парень отказал, после чего злоумышленник его избил и отобрал мобильный телефон. Потерпевший рассказал, что видел, как грабитель садиться за руль белого «Рено Логан» и уезжает.

Росгвардейцы приступили к розыску подозреваемого. Через полчаса похожий автомобиль был обнаружен в квартале от места нападения. За рулем иномарки находился 26-летний мужчина.

- Подозреваемого передали для дальнейшего разбирательства коллегам из полиции. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.