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Общество11 октября 2021 10:48

Самарцы пожаловались на тухлую воду в поселке Управленческом

Районная администрация уже занялась решением проблемы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вода в домах жителей Управленческого приобрела неприятный запах на прошлой неделе

Вода в домах жителей Управленческого приобрела неприятный запах на прошлой неделе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители поселка Управленческого, который расположен в Красноглинском районе Самары, пожаловались на качество воды из-под крана. В конце минувшей недели горожане обратили внимание, что она приобрела неприятный запах.

- Вода тухлая течет. С утра ни умыться, ни зубы почистить нельзя, - написали в соцсетях местные жители.

Проблемы с водой наблюдались по нескольким адресам. К примеру, на улицах Крайней, Кузнецова, Парижской Коммуны, Сергея Лазо. В администрации Красноглинского района рассказали, что вместе с МП «Инженерная служба» и управляющими компаниями разбираются в ситуации. Они выясняют, почему в системе подачи горячей воды появился запах. О результатах сообщат позднее.