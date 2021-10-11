Самарцы пожаловались на тухлую воду в поселке Управленческом

Вода в домах жителей Управленческого приобрела неприятный запах на прошлой неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители поселка Управленческого, который расположен в Красноглинском районе Самары, пожаловались на качество воды из-под крана. В конце минувшей недели горожане обратили внимание, что она приобрела неприятный запах.

- Вода тухлая течет. С утра ни умыться, ни зубы почистить нельзя, - написали в соцсетях местные жители.

Проблемы с водой наблюдались по нескольким адресам. К примеру, на улицах Крайней, Кузнецова, Парижской Коммуны, Сергея Лазо. В администрации Красноглинского района рассказали, что вместе с МП «Инженерная служба» и управляющими компаниями разбираются в ситуации. Они выясняют, почему в системе подачи горячей воды появился запах. О результатах сообщат позднее.