Самарский аквапарк «Виктория» закрывают, а на его месте в 2022 году появится термальный комплекс

В Самаре наблюдается настоящий "термальный бум" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аквапарк «Виктория» в Самаре на 18 км Московского шоссе отдадут под термальный комплекс с банями, саунами и бассейнами. Эту информацию подтвердил «Самарскому обозрению» сам создатель федеральной франшизы «Городские термы» Юрий Бычков.

- Проект запускается на фоне настоящего «термального бума» в Самаре. Это уже третий комплекс, который появится в регионе, - отметил Юрий Бычков.

В настоящее время в Новокуйбышевске и в ТЦ «Империя» в Самаре уже работают термальные комплексы. По словам Бычкова, такие проекты, как правило, окупаются за два-три года.

Что касается аквапарка, то данный вид отдыха становится с каждым годом менее популярным. В термальных комплексах можно отдыхать всей семьей. «Виктория» будет демонтирована, а в здании появится гималайская сауна, детская песчаная комната, баня, которая топится по-черному, марокканский хамам и другие виды услуг для всех возрастных категорий. Также и по стоимости термы выигрывают – час посещения в будни будет стоить 140-160 рублей, а в выходные – 240 рублей/час.

Комплекс площадью 18 тысяч квадратных метров на Московском шоссе должен заработать уже летом 2022 года.