Впервые за все время пандемии в Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 705 человек

В Самарской области впервые более 700 заболевших за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб опубликовал обновленную статистику по коронавирусу в Самарской области на 11 октября 2021 года. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 705 местных жителей. Такой показатель регистрируется в регионе впервые за все время пандемии.

По данным на 11 октября 2021 года, с начала пандемии коронавируса в Самарской области было подтверждено всего 112 339 случаев заболевания. Из числа заболевших, 89 615 человек на сегодняшний день выздоровели, в том числе за прошедшие сутки диагноз был снят у 215 пациентов.

В регионе продолжают также фиксировать и смертельные случаи среди пациентов с коронавирусом. Так, за сутки в Самарской области скончались 20 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 4 132 самарца.