Самарцы вживую услышат легендарный голос проекта Enigma

Ямайский музыкант исполнит хиты Enigma и собственные композиции

В Самаре выступит участник музыкального проекта Enigma. Горожане вживую увидят Эндрю Дональдса и услышат его «голос-загадку».

Эндрю Дональдс – певец с Ямайки. Его сольная карьера началась в 1994 году. Он исполняет песни разных жанров и стилей: нью-эйдж, этно, поп, рок-н-ролл, регги. В Enigma артист вошел в 1998-м. Музыка проекта представляет собой синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств. Проект породил новый музыкальный стиль – «Энигматик».

Самарцы услышат завораживающий голос Эндрю Дональдса 22 октября 2021 года. Музыкант выступит на сцене окружного Дома офицеров в сопровождении струнной группы. Начало концерта – в 19:00.