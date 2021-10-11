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Общество11 октября 2021 13:33

В Самаре до 1 сентября 2022 года 400 метров Северного шоссе построят за 115,5 миллионов рублей

Минтранс Самарской области определился с подрядчиком
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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К земляным работам приступят в мае следующего года

К земляным работам приступят в мае следующего года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта Самарской области нашли подрядчика для строительства шестого этапа Северного шоссе. 440 метров дороги будет проходить от трассы М-5 до Крутых Ключей.

Согласно информации на сайте госзакупок, победителя электронного аукциона стало АО « Балтийская строительная компания-СПБ». Подрядчик получит за работу 115,5 миллионов рублей.

Строительство новой четырехполосной дороги должно завершиться к 1 сентября 2022 года. Компания должна сначала расчистить место от растительности, укрепить грунт, а уже потом проложить магистраль, вдоль которой будет обустроен тротуар.