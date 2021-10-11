В Тольятти больше двух недель ищут пропавшего 14-летнего подростка

Последний раз школьника видели вечером 26 сентября Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти вновь объявили в розыск 14-летнего Артема У. Мальчик в очередной раз сбежал из центра помощи детям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Последний раз подростка видели в школе № 71 в Автозаводском районе Тольятти. Он самовольно ушел из учебного заведения вечером 26 сентября. Его поиском сейчас занимаются сотрудники полиции, добровольцы и волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт». Они обходят дворы, проверяют торговые центры, чердаки и заброшенные стройки.

Приметы Артема: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, черные прямые волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были темное трико со светлыми лампасами, темная футболка и светлые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщать по телефонам: 8 (8482) 93-46-02 (дежурная часть ОП № 22 по Тольятти), 8(999)-701-02-33 (пресс-служба ГУ МВД по Самарской области) или 112.

Отметим, что Артем уже не в первый раз сбегает из детского центра. Его объявляли в розыск почти сразу после начала учебного года. Так, он пропал 8 сентября, но его разыскали через несколько дней.