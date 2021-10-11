Активисты обсудили развитие гастрономического и экологического туризма в Самарской области

У Самарской области большой потенциал для развития внутреннего туризма

В Самарской области состоялся третий дискуссионный клуб, посвященный развитию внутреннего туризма в регионе. Его организаторами стали совет сторонников партии «Единая Россия», АНО «Институт регионального и муниципального развития», а также молодежный совет при облправительстве.

По мнению экспертов, у Самарской области есть все для развития туристического кластера: богатая история, уникальные природные ресурсы и интересные арт-объекты. Кроме того, в регионе устраивают различные фестивали, перформансы, биеннале. Эти мероприятия проводят в Жигулевске, Сызрани, Утевке, Ширяево и Рождествено.

Участники дискуссии считают, что для развития внутреннего туризма в Самарской области необходимо привлечение внебюджетных и бюджетных средств, ГЧП, создание новых музеев и экообъектов. Предлагается развивать инфраструктуру для образовательного, гастрономического и экологического туризма. К примеру, это увеличение числа заправок для электромобилей, которые не наносят вред природе. Новые станции планируют установить в местах, которые часто посещают туристы.

Активисты планируют передать все предложения в профильные комитеты Самарской губернской думы.