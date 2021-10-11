Глава Промышленного района Самары Андрей Семенов покидает пост

Андрей Семенов руководил районной администрацией с августа 2019 года / Фото: администрация Самары

Андрей Семенов покидает пост главы Промышленного района Самары. В понедельник, 11 октября 2021 года, районный совет депутатов рассмотрит вопрос о досрочном прекращении его полномочий. Информация об этом размещена на сайте гордумы.

Также в повестке внеочередного заседания – назначение врио главы Промышленного района. По предварительным данным, эту должность займет первый заместитель Семенова – Николай Блинков.

Напомним, Андрей Семенов возглавил администрацию Промышленного района в августе 2019 года. До этого он трудился на различных руководящих постах в администрации Куйбышевского района. Был заместителем мэра Самары, а также занимал пост главы департамента городского хозяйства и экологии.