В Самаре за неделю из транспорта высадили 161 пассажира без маски

Рейды в транспорте проводят еженедельно / Фото: администрация Самары

В общественном транспорте Самары продолжаются масочные рейды. С 4 по 10 октября 2021 года в городе составили 14 протоколов на нарушителей, еще 161 пассажира высадили из салонов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С осени 2020 года в Самаре провели уже 2 612 рейдов. Проверку не прошли 7 236 человек. Они забыли надеть маску и не смогли продолжить поездку. Кроме того, было оформлено 520 материалов на антимасочников.

По словам замглавы департамента транспорта Александра Ерополова, протоколы составляют как на физических, так и юридических лиц. Наказание для первых – штраф до 30 тысяч рублей, для вторых – до 300 тысяч.

- Если имело место нарушение со стороны водителя, сначала будет наказан он, а в случае повторного нарушения будем принимать меры к перевозчику, - отметил чиновник.

Как правило, сотрудников транспортных компаний лишают ежемесячной премии или сокращают ее размер. Вопрос решается индивидуально.