Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Кошкинском районе 11 октября 2021 года

Ночной пожар мог произойти из-за неправильной эксплуатации газового оборудования Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В ночь на понедельник, 11 октября 2021 года, в Кошкинском районе произошел пожар, который унес жизни двух человек. Огонь вспыхнул на улице Садовой в селе Надеждино.

- Вызов поступил в 00:37. По прибытии было установлено, что горят частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 120 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные потушили возгорание в 1:02, а полностью потушили в 1:42. К сожалению, в результате ЧП погибли двое мужчин 1960 года рождения. Также пострадал 41-летний мужчина. Его увезли в ближайшую больницу.

Установлена предварительная причина пожара. По информации специалистов, пламя могло вспыхнуть из-за нарушения требований пожарной безопасности при использовании бытового газового прибора. Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СК по Самарской области начал проверку данного происшествия.