В Самаре 11 октября 2021 года ввели новые строгие ограничения из-за коронавируса

В Самаре начинают создавать комфортные условия для вакцинированных

В Самарской области ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса, вызванные тем, что ситуация стала действительно опасной. За последние сутки в регионе выявили более 700 заболевших, эта цифра растет ежедневно. На оперативном штабе 11 октября 2021 обсудили сложившуюся ситуацию: взрывной рост ОРВИ, охват заболеванием детей и пожилых и низкие темпы вакцинации. Все это потребовало жестких решений.

- В пятницу мы провели совещание с общественностью, в ходе обсуждения удалось достигнуть консенсуса и общего понимания, насколько борьба с COVID-19, проведение вакцинации является первостепенной задачей для всех. Время действовать. Ситуация приближена к критической, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. Он призвал защитить население и для этого придется ввести ряд ограничений, а также вспомнить навыки работы в 2020 году. В частности, вести контроль за самоизоляцией амбулаторных больных, возможно, открыть обсерватор, следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в офисах и банках.

Были озвучены и ограничения, которые скоро появятся. Постановление должно быть опубликовано в ближайшее время. Так, фуд-корты станут covid-free зонами. Посетители смогут присесть за столик лишь предъявив сертификат о вакцинации и паспорт. Ресторанам придется выбирать: обслуживать посетителей с QR-кодами или же использовать лишь 50% мест.

В спортивной сфере запрещены физкультурные мероприятия, соревнования среди несовершеннолетних. Муниципальные штабы могут отменить занятия спортом в секциях для подростков, если это будет необходимо.

Еще одно ограничение коснется пожилых. Для лиц старше 65 лет заблокируют социальные карты. Ездить по ним в общественном транспорте смогут только вакцинированные.

Впереди и другие решения. Например, вакцинированным жителям 65+ планируют разрешить походы в бассейны и фитнес-залы. А вот что делать с транспортом так и не решили. Пока только постановили закупить для автобусов и трамваев 660 рециркуляторов воздуха, 50 из них поступит в октябре.