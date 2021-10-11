Социальные карты у непривитых пенсионеров заблокируют в Самаре в октябре 2021 года

В Самаре социальные карты заблокируют для непривитых жителей старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Самарской области приостановят действие социальных карт для жителей региона старше 65 лет. Это означает, что они не смогут воспользоваться ими в общественном транспорте - пока мера вводится на неопределенный срок. Все поездки будут сохранены и жители получат возможность использовать их в дальнейшем.

Такое ограничение не коснется жителей старше 65 лет в том случае, если они сделали прививку от коронавируса и имеют QR-код об этом либо о перенесенном недавно заболевании. В этом случае социальная карта будет действовать.

Также на оперативном штабе обещали проработать вопрос, чтобы жители старше 65 лет при предъявлении сведений о вакцинации могли посещать по назначению врача фитнес-залы или бассейн. Сейчас для этой категории граждан действует режим самозоляции.

По данным минздрава, именно в этой возрастной группе наблюдается наибольший прирост заболеваемости, кроме того именно для людей этого возраста коронавирус оказывается наиболее опасен и чаще приводит к летальному исходу.