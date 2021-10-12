В Самарской области температура местами может понизиться до -4 градусов

В Самаре днем будет тепло, а ночью обещают заморозки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни 12-14 октября 2021 года. По прогнозу синоптиков в регионе в ночное время суток местами возможны заморозки до -4 градусов.

12 октября 2021 года, во вторник, в Самаре днем будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +14…+16 градусов, а ночью +1…+6 градусов. Местами по области ночью температура может опуститься до -4 градусов.

13 октября, в Самарской области также осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +17 градусов, ночью вновь опуститься до минимальных значений.

Также и в четверг, 14 октября, днем будет солнечно и тепло до +17 градусов, а в ночь на пятницу обещают заморозки.