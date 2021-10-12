В Самаре водитель «Субару» сбил во дворе дома на улице Железной Дивизии семилетнего мальчика

Водитель за последний год привлекался за нарушения ПДД 62 раза. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В понедельник, 11 октября 2021 года, около шести часов вечера во дворе дома № 17 по улице Железной Дивизии сбили маленького мальчика. Ребенок вышел на прогулку с бабушкой.

По предварительным данным полицейских, 35-летний водитель на автомобиле «Субару Импреза» не обеспечил возможности постоянного контроля за движением ТС, в результате чего сбил семилетнего мальчика.

В результате аварии ребенок получил травму головы. Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи госпитализировали мальчика в больницу. После осмотра врачами пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

Полицейские составили в отношении водителя административный протокол по п.п. 10.1 ПДД РФ ст. 12.24 КоАП РФ. Кроме того выяснилось, что виновник ДТП за последний год привлекался к ответственности за нарушения ПДД 62 раза.