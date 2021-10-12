Самарский врач Тенгиз Бетанели призвал жителей региона вакцинироваться от коронавируса

Самарский врач сам переболел коронавирусом в тяжелой форме

Врач-пульмонолог Самарской городской больницы №4 Тенгиз Беталени тяжело переболел коронавирусом. Он как никто другой знает о последствиях этого опасного заболевания. Тенгиз Шотович призвал самарцев пройти вакцинацию, чтобы не создавать риск и угрозу своему здоровью в период болезни и в постковидный период.

- Я тяжело переболел, процент поражения легких - более 90%. Я благодарен врачам, которые спасли меня, - сказал Тенгиз Бетанели.

По словам врача, в стационары попадают пациенты с большим поражением легких от 15% и выше. Среди его пациентов практически нет привитых, но есть и небольшой процент вакцинированных. Именно после прививки пациенты переносят болезнь в более легкой форме.

Пульмонолог рассказал, что все пациенты, вне зависимости от тяжести болезни, в течение полугода проходят постковидный период.

- Коронавирус полтогранен, поэтому он поражает все органы, в первую очередь – легкие, сердце, головной мозг и почки, - рассказал Тенгиз Шотович.

По словам врача именно вакцинация поможет сохранить здоровье и легче перенести постковидный синдром. Многие считают, что лучше переболеть коронавирусом, чем делать прививку.

- Это мнение ошибочно. Организм сможет защищаться только от этого штамма, которым переболел человек. От остальных штаммов может защитить только вакцина, - отметил врач.

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