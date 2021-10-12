В Самаре 16 и 17 октября 2021 года пройдет выставка животных

Любой желающий сможет бесплатно взять себе питомца

В Самаре 16 и 17 октября 2021 года в ВК «Экспо-Волга» пройдет фестиваль «Друг человека». Для самарцев представят порядка 200 кошек и собак. Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки.

На выставке будут представлены маленькие щенки и котята, а также взрослые животные из самарских приютов. Все животные обработаны от паразитов и привиты. Специалисты проконсультируют новых хозяев по всем вопросам содержания животного.

Фестиваль животных проходит в Самаре уже в пятый раз. Ха это время более 350 кошек и собак обрели свой новый дом и заботливую семью.

Фестиваль «Друг человека» в ВК «Экспо-Волга» пройдет 16 и 17 октября 2021 года с 10:00 до 19:00.