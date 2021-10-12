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Общество12 октября 2021 11:12

На подъездах к Фрунзенскому мосту в Самаре установят 21 камеру видеонаблюдения

Это необходимо для повышения безопасности объекта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчик обезопасит Фрунзенский мост за 19,2 млн рублей

Подрядчик обезопасит Фрунзенский мост за 19,2 млн рублей

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре нашли подрядчика, который обезопасит Фрунзенский (Самарский) мост. Победителем электронного аукциона признали ООО «Нетлайн». Стоимость контракта – 19,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо установить 21 камеру видеонаблюдения на подъездах к мосту. Также он должен организовать передачу информации с них в архив правоохранительного сегмента АПК «Безопасный регион».

Кроме того, нужно установить дополнительный сервер локальной обработки данных. Информация с камер будет храниться там не менее 7 суток. Еще одна задача – расширение системы хранения данных в долговременном архиве. Там записи будут оставаться в течение как минимум 30 суток.

Срок выполнение работ – до 17 декабря 2021 года. Сам контракт истекает 31 января 2022 года.