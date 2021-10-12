В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 726 человек, 25 пациентов скончались

Коронавирус продолжает убивать самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области опубликовали статистику по коронавирусу на 12 октября 2021 года. За минувшие сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 726 человек. За весь период пандемии коронавирусом заболели 113 065 самарцев.

Из общего числа заболевших 89 759 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием. За минувшие сутки выписались по выздоровлению 144 пациента.

В Самарской области продолжает расти смертность от новой коронавирусной инфекции. Так, по данным на 12 октября 2021 года, скончались 25 человек за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 4 157 смертей.